Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı
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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı

28 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, İİT Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı ve temaslarda bulundu.

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, İİT Bakanlar Toplantısı açılış törenine katıldı ve temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Senegal Dışişleri ve Diaspora Bakanı Amadou Ba ile de görüştü. 

Dışişleri Bakanlığı da program ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Zirve'de, Filistin meselesi başta olmak üzere, İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik artan nefret söylemleri, aşırıcılık, Müslüman topluluklar ve azınlıkların sorunları gibi İslam Alemini ilgilendiren ortak sorunların ele alınması ve bir Nihai Bildiri kabul edilmesi öngörülmektedir" ifadelerinde yer verildi.
 
Görüntü Dökümü
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Haber Kodu : 190529244/ 29.05.2019 
-Açılış töreninden görüntüler
Haber Kodu : 190529242/ 29.05.2019
-Görüşmeden görüntüler
Haber Kodu : 190529243/ 29.05.2019
Görüşmeden görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 Kaynak: DHA
İslam İşbirliği Teşkilatı, Güncel
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