Dha Dış - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile Görüştü

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile görüştüLibya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik...

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile görüştü



Libya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile görüştü.

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