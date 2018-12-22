Dha Dış - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile Görüştü
7 saat önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile görüştüLibya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik...
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile görüştü
Libya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:39 Kaynak: DHA
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