Dha Dış - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile Görüştü
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Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştüLibya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Libya
Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü
Libya (DHA
)- Libya Dışişleri Bakanı
Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: DHA
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