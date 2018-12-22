Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile Görüştü

Dha Dış - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile Görüştü

53 dakika önce

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştüLibya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü

Libya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Libya, Güncel
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