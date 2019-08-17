Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü
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DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü

20 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.

DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Libyalı mevkidaşım Tahir Siyala ile görüşmemizde, Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesinin önemini vurguladık. Uluslararası toplumun, Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor" dedi.

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-Bakanların görüşmesi


Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:07 Kaynak: DHA
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