DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Libyalı mevkidaşım Tahir Siyala ile görüşmemizde, Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesinin önemini vurguladık. Uluslararası toplumun, Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor" dedi.

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-Bakanların görüşmesi