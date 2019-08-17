Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü
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DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştüSudan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.

DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü
Sudan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, 'Libyalı mevkidaşım Tahir Siyala ile görüşmemizde, Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesinin önemini vurguladık. Uluslararası toplumun, Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor' dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Sudan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:24 Kaynak: DHA
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