DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü
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Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştüSudan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.
DHA Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:24 Kaynak: DHA
DIŞ-Çavuşoğlu, Libya
Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü Sudan
, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, 'Libyalı mevkidaşım Tahir Siyala ile görüşmemizde, Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesinin önemini vurguladık. Uluslararası toplumun, Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor' dedi.
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