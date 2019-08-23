DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
1 saat önce
İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:52 Kaynak: DHA
İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan
'ın başkenti Beyrut
'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Lübnan Cumhurbaşkanı
Michel Aoun ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un görüşmesi
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