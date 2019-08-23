Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

1 saat önce

İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüştü.

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü, System.String[]
İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un görüşmesi


Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:52 Kaynak: DHA
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