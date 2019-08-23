Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştüLübnan, (DHA) ? İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüştü.

Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Lübnan, (DHA) ? İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
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