DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü
1 saat önce
Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştüLübnan, (DHA) ? İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
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