Son Dakika Haberleri: Dha dış –çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı
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Dha dış –çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Türk Konseyi Üye Ülkeleri Bakanları ile görüştü.

Dha dış –çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı, System.String[]
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Türk Konseyi Üye Ülkeleri Bakanları ile görüştü.

Görüntü Dökümü
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-Bakanların görüntüsü
-Fotoğraf çekimi
-Bakanların Viktor Orban ile sohbeti
-Görüşmeden görüntü


Mevlüt Çavuşoğlu, Viktor Orban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:05 Kaynak: DHA
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