Dha dış –çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı

Görüntü Dökümü -------------------------------- -Bakanların görüntüsü -Fotoğraf çekimi -Bakanların Viktor Orban ile sohbeti -Görüşmeden görüntü

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Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var