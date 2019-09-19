Dha dış –çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı
az önce
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Türk Konseyi Üye Ülkeleri Bakanları ile görüştü.
Macaristan Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:05 Kaynak: DHA
Başbakanı Viktor Orban
, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun da bulunduğu Türk Konseyi Üye Ülkeleri Bakanları ile görüştü.
Görüntü Dökümü
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-Bakanların görüntüsü
-Fotoğraf çekimi
-Bakanların Viktor Orban ile sohbeti
-Görüşmeden görüntü
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