Dha dış 'çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı
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DHA DIŞ 'Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldıMacaristan, (DHA)- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Türk Konseyi Üye Ülkeleri Bakanları ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:19 Kaynak: DHA
DHA DIŞ 'Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı
Macaristan, (DHA)- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Türk Konseyi Üye Ülkeleri Bakanları ile görüştü.
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