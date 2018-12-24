Dha Dış - Çavuşoğlu Netanyahu Çok Huzursuz Çünkü Suriye'yi Bölemeyeceğini Anladı
25 dakika önce
Çavuşoğlu: Netanyahu çok huzursuz çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladıTunus, (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui'nin daveti üzerine Tunus'u ziyaret etti.
Çavuşoğlu: Netanyahu
çok huzursuz çünkü Suriye
'yi bölemeyeceğini anladı Tunus
, (DHA
) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Tunus Dışişleri Bakanı
Khemaies Jhinaoui'nin daveti üzerine Tunus'u ziyaret etti. Tunus'ta Türkçe öğrenen üniversite öğrencileri ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, Jhinaoui ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Açıklamanın ardından düzenlenen basın toplantısında Netanyahu'nun sözlerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK
terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKKYPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:00 Kaynak: DHA
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