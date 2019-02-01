Dha Dış - Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.



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-Çavuşoğlu ile Klimkin'in İstanbul Park ziyareti görüntüleri

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