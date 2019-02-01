Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti

Dha Dış - Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.

Dha Dış - Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti, System.String[]
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu ile Klimkin'in İstanbul Park ziyareti görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:33 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, İstanbul Park, Güncel
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