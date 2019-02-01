Dha Dış - Çavuşoğlu, Odessa'da İstanbul Park'ı Ziyaret Etti
1 saat önce
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin ile birlikte Odessa'da bulunan İstanbul Park'ı ziyaret etti.
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-Çavuşoğlu ile Klimkin'in İstanbul Park ziyareti görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:33 Kaynak: DHA
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