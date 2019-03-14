Dha Dış - Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile Görüştü
41 dakika önce
"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile görüştüGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------görüşmeden görüntü - Duruel.
"Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ile görüştü
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------
görüşmeden görüntü - Duruel
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:27 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek
Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız
Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti
HDP'nin Pankartı, Üzerindeki Yazı Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Kaldırıldı