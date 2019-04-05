Dha Dış - Çavuşoğlu S-400 NATO'ya Tehdit Değil -1

Dha DIŞ - Çavuşoğlu S-400 NATO'ya tehdit değilABD (DHA) - Washington'da NATO toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu, Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna...

Dha DIŞ - Çavuşoğlu S-400 NATO'ya tehdit değil



ABD (DHA) - Washington'da NATO toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu, Bir ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor sözleriyle eleştirdi.



NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.



S-400 alımı ve ABD'nin Türkiye'nin anlaşmayı bitmiş olarak nitelemesine verdiği tepkilere dair soruya Çavuşoğlu, Biz herkese en başından beri bunu söyledik. Bu gizli bir süreç değil ki. Bu anlaşmanın bittiğini ilk defa burada söylemiyoruz. Bu konuda endişeler varsa nasıl gidereceğiz Bu S-400'lerin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacağını ve bunların NATO sistemlerine F-35 dahil herhangi bir tehdit oluşturmayacağını biz başından beri söylüyoruz. Zaten Rusya ile ilk şartımız da buydu ve NATO sistemlerine entegre edilmeyeceği gibi NATO sistemlerine ve bizim sistemlerimize bir risk veya tehdit oluşturmayacak. 'Bu konuda ortak bir teknik çalışma grubu oluşturalım' dedik. Bu önerimizi de yine dün Pompeo'ya ilettik. Genel Sekreter Stoltenberg'e de bu konuda öncülük yapmasını özellikle söyledik. Yani biz bu konularda açığız çünkü aldığımız bir sistem, amacı ne, bizim kendi güvenliğimiz için. Bizim acil bir hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı ve müttefiklerimizden de alamadığımız için bu S-400'ü almak durumunda kaldık. Biz yeni yönetim geldikten sonra da yine Amerika'dan Patriot almak için mektubu gönderdik ve 17 ay sonra bize cevap geldi. diye yanıt verdi.

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