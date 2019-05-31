Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Sierra Leone'li mevkidaşıyla görüştü
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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Sierra Leone'li mevkidaşıyla görüştü

50 dakika önce

Çavuşoğlu, Sierra Leone'li mevkidaşıyla görüştüSierra Leone (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile görüştü.

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Sierra Leone'li mevkidaşıyla görüştü
Sierra Leone (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile görüştü.
DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Sierra Leone'li mevkidaşıyla görüştü
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:13 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Sierra Leone, Güncel
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