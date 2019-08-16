Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Sudan'da
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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Sudan'da

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Sudan'da, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

Çavuşoğlu'nu Hartum Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed karşıladı.
Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından, "Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza töreni için dost ve kardeş #Sudan'dayız" mesajını paylaştı.


Mevlüt Çavuşoğlu, Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:13 Kaynak: DHA
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