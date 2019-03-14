Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" Konferansında Konuştu

Dha Dış - Çavuşoğlu, "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" Konferansında Konuştu

34 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansta konuştu.

Dha Dış - Çavuşoğlu,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansta konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Çavuşoğlu'nun konuşması - Duruel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:23 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Ayrılığı Her Koşulda Reddeden Teklifi Kabul Etti Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:57:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" Konferansında Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]