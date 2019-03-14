Dha Dış - Çavuşoğlu, "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" Konferansında Konuştu
34 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansta konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansta konuştu.
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Çavuşoğlu'nun konuşması - Duruel
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:23 Kaynak: DHA
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