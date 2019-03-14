Dha Dış - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu-1
1 saat önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi konferansında konuştuEnder Duruel, Brüksel (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansta konuştu.
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi konferansında konuştu
Ender Duruel, Brüksel (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansta konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:36 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek
Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız
Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar
Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti