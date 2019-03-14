Dha Dış - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu -3 - Hd...
2 saat önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi konferansında konuştu -3 - HD GÖRÜNTÜ(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Suriye
'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi konferansında konuştu -3 - HD GÖRÜNTÜ
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:02 Kaynak: DHA
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