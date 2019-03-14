Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu -3 - Hd...

Dha Dış - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu -3 - Hd...

2 saat önce

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi konferansında konuştu -3 - HD GÖRÜNTÜ(Tür: Dış)

Dha Dış - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu -3 - Hd..., System.String[]
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi konferansında konuştu -3 - HD GÖRÜNTÜ

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:02 Kaynak: DHA

Suriye, Güncel
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