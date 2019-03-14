Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu - 2

Dha Dış - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansında Konuştu - 2

51 dakika önce

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi konferansında konuştuEnder Duruel, Brüksel (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansta konuştu.

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi konferansında konuştu

Ender Duruel, Brüksel (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda düzenlenen Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansta konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:57 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, DHA, Suriye, Güncel
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