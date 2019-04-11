Dha Dış - Çavuşoğlu, Türkiye - Hollanda 7. Konferansı'nda Konuştu - 2
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Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Türkiye - Hollanda 7. Konferansı'nda konuştuAmsterdam (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile birlikte Türkiye-Hollanda (Wittenburg) 7. Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:07 Kaynak: DHA
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