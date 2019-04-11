Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu, Türkiye - Hollanda 7. Konferansı'nda Konuştu - 1

Dha Dış - Çavuşoğlu, Türkiye - Hollanda 7. Konferansı'nda Konuştu - 1

56 dakika önce

Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Türkiye - Hollanda 7. Konferansı'nda konuştuAmsterdam (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile birlikte Türkiye-Hollanda (Wittenburg) 7. Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Dha Dış - Çavuşoğlu, Türkiye - Hollanda 7. Konferansı'nda Konuştu - 1, System.String[]
Dha DIŞ - Çavuşoğlu, Türkiye - Hollanda 7. Konferansı'nda konuştu

Amsterdam (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile birlikte Türkiye-Hollanda (Wittenburg) 7. Konferansı'na katılarak bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:07 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Hollanda, Türkiye, Güncel
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