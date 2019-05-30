DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:53 Kaynak: DHA
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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