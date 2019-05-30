Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

50 dakika önce

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı, System.String[]
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Görüntü Dökümü

----------

-Toplantıdan görüntüler

-Detaylar


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:53 Kaynak: DHA
Mekke, Malezya, Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 3 bin kadın polis alıyoruz Zümrüt Apartmanı kitabı yayıncısı basın mensuplarına tepki gösterdi: Siz asıl tacizcilerin peşinden koşun Pençe Harekatı'nda yaralanan 2 askerimiz şehit oldu Ekrem İmamoğlu'nun "doktor" çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt: Beraber gidelim haydi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 12:43:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]