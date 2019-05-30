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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

31 dakika önce

Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıSuudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Suudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:07 Kaynak: DHA
Malezya, Pakistan, DHA, Güncel
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