DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıSuudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:07 Kaynak: DHA
DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Suudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de, Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
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