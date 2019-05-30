Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, umre için Mekke'de bulunan Türklerle kucaklaştı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, umre için Mekke'de bulunan Türklerle kucaklaştı

41 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı için Mekke'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde umre için Türkiye'den gelen vatandaşlarla kucaklaştı.

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, umre için Mekke'de bulunan Türklerle kucaklaştı, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı için Mekke'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde umre için Türkiye'den gelen vatandaşlarla kucaklaştı.

Görüntü Dökümü
--------------------------
-Vatandaşların Bakana gösterdikleri yoğun ilgi
-Detaylar


Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:31 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı, Mekke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 3 bin kadın polis alıyoruz Ekrem İmamoğlu'nun "doktor" çağrısına Bakan Soylu'dan yanıt: Beraber gidelim haydi Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 23:12:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, umre için Mekke'de bulunan Türklerle kucaklaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]