DHA DIŞ - Çavuşoğlu, umre için Mekke'de bulunan Türklerle kucaklaştı
41 dakika önce
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14'üncü Zirve Toplantısı için Mekke'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde umre için Türkiye'den gelen vatandaşlarla kucaklaştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:31 Kaynak: DHA
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