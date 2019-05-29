DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
1 saat önce
Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştüSuudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:26 Kaynak: DHA
DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
Suudi Arabistan (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
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-Görüşmeden görüntüler
(Tür: Dış)
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