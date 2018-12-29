Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu ve Akar, Moskova'da Heyetlerarası Görüşmelerde Bulunuyor

Dha Dış - Çavuşoğlu ve Akar, Moskova'da Heyetlerarası Görüşmelerde Bulunuyor

42 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşlarıyla Moskova'da heyetlerarası görüşmelerde bulunuyor.

Dha Dış - Çavuşoğlu ve Akar, Moskova'da Heyetlerarası Görüşmelerde Bulunuyor, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşlarıyla Moskova'da heyetlerarası görüşmelerde bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendireceği toplantı başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Görüşmeden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:05 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü

MİT, Her Yerde Aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da Yakaladı AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 14:47:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu ve Akar, Moskova'da Heyetlerarası Görüşmelerde Bulunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]