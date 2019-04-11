Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu ve Hollandalı Mevkidaşı Stef Blok ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi - 1

Dha Dış - Çavuşoğlu ve Hollandalı Mevkidaşı Stef Blok ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi - 1

1 saat önce

Dha DIŞ - Çavuşoğlu ve Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi - 1(Tür: Dış)

Dha DIŞ - Çavuşoğlu ve Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi - 1

(Tür: Dış)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:38 Kaynak: DHA
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