Dha Dış - Çavuşoğlu ve Klimkin '2019-2020 İstişare Planı'nı İmzaladı
16 dakika önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu ve Klimkin '2019-2020 istişare planı'nı imzaladıUkrayna (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, mevkidaşı Pavlo Klimkin ile 2019-2020 'istişare planı'nı imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:06 Kaynak: DHA
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