Dha Dış - Çavuşoğlu ve Klimkin '2019-2020 İstişare Planı'nı İmzaladı

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, mevkidaşı Pavlo Klimkin ile 2019-2020 'istişare planı'nı imzaladı.

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, mevkidaşı Pavlo Klimkin ile 2019-2020 'istişare planı'nı imzaladı.



İmzaların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin başkanlığında



Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na geçildi



Görüntü Dökümü



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-Çavuşoülu ve Klimkin'in 'istişare planı'nı imzalama anları



-Toplantıdan görüntü

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