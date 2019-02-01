Dha Dış - Çavuşoğlu ve Klimkin '2019-2020 İstişare Planı'nı İmzaladı
6 dakika önce
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, mevkidaşı Pavlo Klimkin ile 2019-2020 'istişare planı'nı imzaladı.
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, mevkidaşı Pavlo Klimkin ile 2019-2020 'istişare planı'nı imzaladı.
İmzaların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin başkanlığında
Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na geçildi
Görüntü Dökümü
---------------
-Çavuşoülu ve Klimkin'in 'istişare planı'nı imzalama anları
-Toplantıdan görüntü
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 Kaynak: DHA
Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
AP'nin Venezuella Kararına Türkiye'den İlk Tepki: İç Savaş Çıkabililir
Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu