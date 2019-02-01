Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu ve Klimkin '2019-2020 İstişare Planı'nı İmzaladı

Dha Dış - Çavuşoğlu ve Klimkin '2019-2020 İstişare Planı'nı İmzaladı

6 dakika önce

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, mevkidaşı Pavlo Klimkin ile 2019-2020 'istişare planı'nı imzaladı.

Dha Dış - Çavuşoğlu ve Klimkin '2019-2020 İstişare Planı'nı İmzaladı, System.String[]
– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, mevkidaşı Pavlo Klimkin ile 2019-2020 'istişare planı'nı imzaladı.

İmzaların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin başkanlığında

Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na geçildi

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoülu ve Klimkin'in 'istişare planı'nı imzalama anları

-Toplantıdan görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:13 Kaynak: DHA

Pavlo Klimkin, Ukrayna, Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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