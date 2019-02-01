Dha Dış - Çavuşoğlu Yaptırımlar Birçok Ülkeyi Etkiliyor, ABD Nin Tavrına Karşı AB'nin Adımlarını...
17 dakika önce
Dha DIŞ - Çavuşoğlu Yaptırımlar birçok ülkeyi etkiliyor, ABD nin tavrına karşı AB'nin adımlarını olumlu buluyoruzAvrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı girişinde basın...
Dha DIŞ - Çavuşoğlu Yaptırımlar birçok ülkeyi etkiliyor, ABD nin tavrına karşı AB'nin adımlarını olumlu buluyoruz
Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:24 Kaynak: DHA
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