Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çavuşoğlu: (Yeni Zelanda'daki Katliam) İki Vatandaşımızın Yaralandığını Öğrendik

Dha Dış - Çavuşoğlu: (Yeni Zelanda'daki Katliam) İki Vatandaşımızın Yaralandığını Öğrendik

59 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Dha Dış - Çavuşoğlu: (Yeni Zelanda'daki Katliam) İki Vatandaşımızın Yaralandığını Öğrendik, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Yeni Zelanda'da Camilere yönelik düzenlenen saldırıları değerlendirerek başlayan Çavuşoğlu, "Saldırıdan basın yayın organları ve siyasetçiler de sorumludur. Avrupa ülkelerinden Müslümanlar'a ve dinimize karşı nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirmemeleri ve önlem almaları gerektiğini hatırlatmak isterim. İki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanın açıklaması - Duruel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:39 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Yeni Zelanda, Güncel
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