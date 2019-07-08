Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti
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DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti

27 dakika önce

Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul ettiBosna Hersek, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna 'Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu kabul etti.

DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti
Bosna Hersek, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna 'Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu kabul etti.
DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:11 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna, DHA, Güncel
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