DHA DIŞ-Cebelitarık Başbakanı Aldığımız güvenceler neticesinde İran petrol gemisini serbest bıraktık

Cebelitarık Başbakanı: Aldığımız güvenceler neticesinde İran petrol gemisini serbest bıraktıkCebelitarık, (DHA)- Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, İran gemisi Grace 1'i aldıkları güvenceler sonrasında serbest bıraktıklarını açıkladı.

Cebelitarık Başbakanı: Aldığımız güvenceler neticesinde İran petrol gemisini serbest bıraktık

Cebelitarık, (DHA)- Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, İran gemisi Grace 1'i aldıkları güvenceler sonrasında serbest bıraktıklarını açıkladı.

Süreci başından beri değerlendiren Başbakan, 4 Temmuz günü 2 milyon ham petrol taşıyan İran gemisi Grace 1'in, Suriye'de Esad rejimine gönderilmek üzere Cebelitarık suları üzerinde olduğunu ve AB yaptırımları gereği gemiye el konulduğunu belirtti. Daha sonra 19 Temmuz'da Londra'da İranlı yetkililerle bir araya geldiğini ifade eden Picardo, gemiye el konulmasının sebebinin Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları olduğunu İranlı yetkililere anlattığını söyledi. Görüşmelerin yapıcı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Başbakan Picardo, geminin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için İranlı yetkililerle sürekli irtibat halinde olduklarını kaydetti. Picardo, kargo sahibinin Ulusal İran Petrol şirketi olduğunun doğrulandığını ve geminin İran bayrağı altında tekrardan sigortalandığını belirtti. 13 Ağustos'ta İran Cumhuriyeti'nden, Grace 1'in serbest bırakıldığı takdirde Avrupa Birliği yaptırımlarına tabi bir varlık olmayacağına dair yazılı bir güvence alındığını söyleyen Başbakan, bu güvenceyi memnuniyetle kabul ettiğini belirtti. Başbakan aynı zamanda, bu güvencenin, Suriye'deki Esad rejimini 140 milyon dolardan fazla değere sahip ham petrolden mahrum bırakacak etkiye sahip olduğunu hatırlattı.

İRAN, GEMİNİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN TALEPTE BULUNDU

İran İslam Cumhuriyeti'nin, Yaptırımlar Yasası gereği geminin serbest bırakılması için talepte bulunduğunu vurgulayan Başbakan, aldıkları güvencelerin ışığında Grace 1'in daha fazla gözaltında tutulmasının makul bir gerekçesinin olmadığını söyledi. ABD'nin geminin serbest bırakılmaması gerektiği ile ilgi açıklamasına da değinen Picardo, 'Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı'nın geminin alıkonulması için yeni bir yasal prosedür başlatılmasını istedi. Bu kovuşturma talebi, objektif ve yasal olan adli makamlarımız için bir sorundur' dedi. Başbakan, Cebelitarık'ın, Akdeniz'e girişin korunmasında ve AB yaptırımlarının uygulanmasında üstlendiği rolle gurur duyması gerektiğini vurguladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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