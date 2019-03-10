Dha Dış - Cem Yılmaz Londra'da Kahkahaya Boğdu
20 dakika önce
Dha DIŞ - Cem Yılmaz Londra'da kahkahaya boğduAynur TATTERSALL/ LONDRA (DHA) - Türkiye'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.
Dha DIŞ - Cem Yılmaz Londra
'da kahkahaya boğdu
Aynur TATTERSALL/ LONDRA (DHA
) - Türkiye
'nin ünlü komedyenlerinden Cem Yılmaz, yeni gösterisi "Diamond Elite Platinum Plus" ile Londra'da sahneye çıktı.
Londra'nın batısındaki Eventim Apollo
gösteri merkezinde İngiltere
'de yaşayan Türk seyircilerle buluşan Yılmaz, izleyenleri kahkahaya boğdu.
Gösteri için 3 bin 500 kişilik salonu dolduran seyirciler, öncesinde de salonun dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Turkish Bank
'ın sponsorluğunda gerçekleşen gösteriyi Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın
da izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:54 Kaynak: DHA
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