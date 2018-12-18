Dha Dış - Cenevre'de Düzenlenen Suriye Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu.

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu. Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde bir araya geldi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------



Bakanların selamlaşmaları



Detaylar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Pakdemirli'den Papağana İşkence Videosuna İlişkin Açıklama

14 Yaşındaki Eşini Hamile Bırakan Kocadan Garip Savunma: Suriye'de Serbest

Erdoğan'dan, Bakan Çavşuoğlu'nun "Çalışabiliriz" Dediği Esad'a Sert Sözler

Hazine 1,5 Milyar Lira Borçlandı