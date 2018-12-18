Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Cenevre'de Düzenlenen Suriye Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı

Dha Dış - Cenevre'de Düzenlenen Suriye Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı

2 saat önce

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu.

Dha Dış - Cenevre'de Düzenlenen Suriye Konulu Bakanlar Toplantısı Başladı, System.String[]
Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Anayasa Komitesi kurulması konusunu ele almak için Cenevre'de buluştu. Anayasa Komitesi kurulmasını görüşmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakanların selamlaşmaları

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:15 Kaynak: DHA

Suriye, Cenevre, Güncel
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