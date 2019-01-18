Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Cerrah, Oğluna Ameliyatı 'Meyvelerle' Böyle Anlattı

Dha Dış - Cerrah, Oğluna Ameliyatı 'Meyvelerle' Böyle Anlattı

25 dakika önce

– Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan bir cerrah, bir ameliyatın temel özelliklerini oğluna öğretmek için meyveler üzerinde ameliyatlar gerçekleştirdi.

Dha Dış - Cerrah, Oğluna Ameliyatı 'Meyvelerle' Böyle Anlattı, System.String[]
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde yaşayan bir cerrah, bir ameliyatın temel özelliklerini oğluna öğretmek için meyveler üzerinde ameliyatlar gerçekleştirdi. 

Meyveler üzerinde gerçekleştirdiği bu ameliyatları kayda alan cerrah baba, görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, büyük ilgi çekti. 

Paylaşılan görüntülerde, cerrah olan baba bir yandan meyveler üzerinde ameliyat prosedürlerini anlatırken; bir yandan da bunları uyguluyor. Ameliyatı gerçekleştiren adam ardından, dikiş atıyor. 

Görüntü Dökümü

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-Meyveler üzerinde uygulanan ameliyat - Çin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:12 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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