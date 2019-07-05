Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Cerrahlardan felçli hastalara yeni umut
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ – Cerrahlardan felçli hastalara yeni umut

2 saat önce

– Avustralya'da cerrahlar, felçli hastalara umut olacak buluşa imza attı.

DHA DIŞ – Cerrahlardan felçli hastalara yeni umut, System.String[]
Avustralya'da cerrahlar, felçli hastalara umut olacak buluşa imza attı. El ve kol fonksiyonlarını geri kazandıracak ameliyat tekniği geliştirdiler.
Avustralyalı cerrahlar, omuriliğin üstünde çalışan kaslara bağlı sinirleri, altındaki felçli kaslara bağlayabildikleri yeni bir ameliyat tekniği geliştirdi. Keşfedilen yeni teknik, tamamen felç tanısı konan hastalara uygulanabilirken; hastalar geliştirilen bu yenilik sayesinde el ve kol fonksiyonlarını geri kazanabilecek.
Tıp dergisi Lancet'de yer alan bu çalışma, araştırmacılar tarafından çok büyük bir gelişme olarak değerlendirildi. Şu ana kadar yaş ortalaması 27 olan 16 gence 59 sinir aktarımı gerçekleştirilirken, bu gençler sinir aktarımı sayesinde kollarını kaldırmak, ellerini açıp kapamak, nesneleri tutmak gibi eylemleri gerçekleştirebildiler.
Bugüne kadar omuz eklemi fonksiyonunu yeniden yapılandırmak için tendon aktarım yöntemi kullanılıyordu. Bu yöntem, çalışan kasın felçli bölgeleri yerine oturtulmasıyla gerçekleştirilirken; sinir aktarımı yöntemi, bir sinirin alınıp birden fazla kas sağlayabilecek başka bir sinire devredilmesiyle yapılarak geleneksel yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağladı.
Melbourne Austin Hastanesi'nden Doktor Natasha Van Zyl, "Sinir aktarımı ameliyatının heyecan verici bir yenilik olduğuna inanıyoruz. Bu ameliyat, felçli bireylere günlük görevlerini yerine getirmek için el ve kol fonksiyonlarını yeniden kazanma imkanı sunuyor. Buna ek olarak bu kişilerin, sosyal yaşamlarında bağımsız bireyler olmasına olanak sağlıyor" dedi.
Keşfedilen yeni yöntemin geleneksel eski yöntemlerle de birleştirildiğini söyleyen Van Zyl, sinir aktarımı daha doğal ve kesin harekete neden olurken, tendon aktarımının ise güç ve kuvvetin yenilenmesi için önemli olduğunu vurguladı.


- Avustralya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:00 Kaynak: DHA
avustralya, van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Lince razıyım" diyen Berna Laçin, tartışmanın fitilini ateşledi CHP'li isimden Melih Gökçek iddiası: Belediyenin kamera sistemini evine yerleştirmiş İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı 2019'un üçüncü çeyreğinde konut kredilerinde artış bekleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 16:06:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Cerrahlardan felçli hastalara yeni umut
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]