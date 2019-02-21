Dha Dış - Cezayir'de Askeri Helikopter Düştü: 2 Ölü
1 saat önce
– Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü; iki mürettebat hayatını kaybetti.
– Cezayir
Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter, eğitim uçuşu sırasında düştü; iki mürettebat hayatını kaybetti.
Cezayir Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Cezayir Hava Kuvvetlerine ait helikopterin dün akşam Cezayir'in Tiyaret vilayetinde bulunan Rechaiga kasabasında ormanlık bir alana düştüğü; iki mürettebatının da hayatını kaybettiği belirtildi.
Yerel medya, sivil savunma ekiplerinin olay sonrası hemen bölgeye gittiğini, kaza sonrası çıkan yangını söndürüp, hayatını kaybeden mürettebatı enkazdan çıkardığını yazdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:10 Kaynak: DHA
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