Dha Dış - Cezayir'de Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü
40 dakika önce
Cezayir Ulusal Savunma Dairesi, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait Aero L-39 Albatros eğitim uçağı Vahran şehrinde düştüğünü, kazada pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Cezayir Ulusal Savunma Dairesi, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait Aero L-39 Albatros eğitim uçağı Vahran şehrinde düştüğünü, kazada pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada Tafraoui Hava Üssü'nden kalkan ve 'Tafraoui Hava Yüksek Okulu'na kayıtlı uçağın dün akşam yerel saatle 21: 10'da henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü; kazanın nedenine dair araştırma başlatıldığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:39 Kaynak: DHA
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