Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Chang'e-4'ün Ayın Karanlık Yüzeyine İnişinin Görüntüleri Yayınladı

Dha Dış - Chang'e-4'ün Ayın Karanlık Yüzeyine İnişinin Görüntüleri Yayınladı

9 dakika önce

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in uzay aracı Chang'e-4'ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı.

Dha Dış - Chang'e-4'ün Ayın Karanlık Yüzeyine İnişinin Görüntüleri Yayınladı, System.String[]
Çin Ulusal Uzay İdaresi  (CNSA), Çin'in uzay aracı Chang'e-4'ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı. Çin medyası, Chang'e-4'ün ayın uzak tarafına 3 Ocak'ta yumuşak iniş yaptığını ve bu tarihi inişi yapan ve kaydeden aracın 7 Aralık 2018'de fırlatılmış olduğunu yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:39 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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