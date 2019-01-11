Dha Dış - Chang'e-4'ün Ayın Karanlık Yüzeyine İnişinin Görüntüleri Yayınladı
9 dakika önce
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in uzay aracı Chang'e-4'ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı.
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in uzay aracı Chang'e-4'ün ayın karanlık yüzeyine inişinin görüntülerini yayınladı. Çin medyası, Chang'e-4'ün ayın uzak tarafına 3 Ocak'ta yumuşak iniş yaptığını ve bu tarihi inişi yapan ve kaydeden aracın 7 Aralık 2018'de fırlatılmış olduğunu yazdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------
Yayınlanan görüntü
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:39 Kaynak: DHA
Jelena Karleusa'nın, Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edildi
Son Dakika! Oyuncu Hande Erçel'in Kanser Hastası Annesi Hayatını Kaybetti
Son Dakika! Bakan Albayrak: Köprü Geçiş İhlalleri İçin Cezalarda İade Süreci Başladı
Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba