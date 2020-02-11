Dha dış 'ciara fırtınası etkisini sürdürüyor uçakta panik anları kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış 'ciara fırtınası etkisini sürdürüyor uçakta panik anları kamerada - Son Dakika

Dha dış 'ciara fırtınası etkisini sürdürüyor uçakta panik anları kamerada

6 saat önce

DHA DIŞ 'Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor Uçakta panik anları kameradaİngiltere (DHA) ? İngiltere başta olmak üzere Hollanda'da etkili olan Ciara fırtınası sebebiyle İngiltere'de 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA DIŞ 'Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor Uçakta panik anları kamerada

İngiltere (DHA) ? İngiltere başta olmak üzere Hollanda'da etkili olan Ciara fırtınası sebebiyle İngiltere'de 2 kişi hayatını kaybetti. Londra'nın en işlek havalimanı Gatwick'te 300'den fazla uçuş iptal oldu. Ülkede yer yer sel felaketi yaşanıyor.

İskoçya'nın Clydebank kentinde 77 yaşındaki bir kişi kayarak başını çarptı ve yaşamını yitirdi. 58 yaşında bir kişi ise aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ciara fırtınası yaşamı olumsuz etkilerken, yoğun yağışların yol açtığı sel sebebiyle bir evin bahçesinde derin çökme meydana geldi.

Kuvvetli rüzgürü maruz kalan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na inmeye çalışan bir uçakta ise yolcular büyük panik yaşayarak çığlık atmaya başladılar. Yolcu uçağı beş denemede de inemeyince Madrid'e geri döndü.

Dha dış 'ciara fırtınası etkisini sürdürüyor uçakta panik anları kamerada

İngiltere, Hollanda, Londra, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:17 Kaynak: DHA
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