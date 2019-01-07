Dha Dış - Cidde'de Çıkan Yangında 4'ü Ağır, 29 Kişi Yaralandı
1 saat önce
– Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Emir Sultan Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 29 kişi yaralandı.
– Suudi Arabistan
'ın Cidde kentindeki Emir Sultan
Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 29 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan önce kontrol altına almayı başarabildi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, can kaybının yaşanmadığı yangında 4 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 25 yaralının da tedavi edildiği duyuruldu.
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Yanan binadan görüntü - Arabistan
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:09 Kaynak: DHA
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