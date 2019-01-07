Dha Dış - Cidde'de Çıkan Yangında 4'ü Ağır, 29 Kişi Yaralandı
1 saat önce
Dha DIŞ - Cidde'de çıkan yangında 4'ü ağır, 29 kişi yaralandıSuudi Arabistan, (DHA) ? Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Emir Sultan Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 29 kişi yaralandı.
Dha DIŞ - Cidde'de çıkan yangında 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı Suudi Arabistan
, (DHA
) ? Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Emir Sultan
Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 29 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan önce kontrol altına almayı başarabildi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, can kaybının yaşanmadığı yangında 4 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 25 yaralının da tedavi edildiği duyuruldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:14 Kaynak: DHA
Arap Takımına Transfer Olan Garry Rodrigues'den Galatasaray'a Veda Mesajı
Suudi Arabistan Büyükelçiliği Bangkok Havalimanında Bir Genç Kızı Alıkoydu
Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı
Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor