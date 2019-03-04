Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çığın Otoyola Düştüğü Anı, Sürücüler Görüntüledi

Dha Dış - Çığın Otoyola Düştüğü Anı, Sürücüler Görüntüledi

53 dakika önce

Dha DIŞ - Çığın otoyola düştüğü anı, sürücüler görüntülediABD (DHA) ? ABD'de bir otoyola düyen çığ, sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dha DIŞ - Çığın otoyola düştüğü anı, sürücüler görüntüledi

ABD (DHA) ? ABD'de bir otoyola düyen çığ, sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Frisco ve Copper dağları arasında yer alan Tenmile Kanyon'undan geçen I-70 karayolunda trafikteki sürücülerin tarafından kayda alınan görüntülerde çığın düşme anı kameralara yansıdı. Çığı fark eden sürücülerin durmaları ve alandan uzaklaşmaları, büyük bir faciayı önledi.

Colorado Çığ Bilgi Merkezi (CAIC), düşen çığ sonucu trafiğin etkilenmediğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:20 Kaynak: DHA

Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel
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