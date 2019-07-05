Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Çimento kamyonu Rus konsolosluk binasına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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DHA DIŞ- Çimento kamyonu Rus konsolosluk binasına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

İran'da kontrolden çıkan çimento kamyonu, Rus elçiliği binasına çarptı.

DHA DIŞ- Çimento kamyonu Rus konsolosluk binasına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
İran'da kontrolden çıkan çimento kamyonu, Rus elçiliği binasına çarptı. Olayda, kamyon sürücüsü öldü, 5 kişi de yaralandı.
Başkent Tahran'da meydana gelen kazada, çimento kamyonu kontrolden çıkarak Rus konsolosluk binasına çarptı. Meydana gelen kazada, kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği; 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polisin ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:24 Kaynak: DHA
tahran, iran, Güncel
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