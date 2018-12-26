Dha Dış - Çin, 35 Saat Uçabilen 'Akıllı Drone'unu Tanıttı
33 dakika önce
Çin, savaş alanlarında kullanılmak üzere 35 saat havada kalabilen insansız akıllı hava aracı Wing Loong I-D'yi tanıttıÇin Havacılık Kurumu (AVIC) yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazar günü Çin'in batısındaki bir havaalanında ilk uçuş denemesi gerçekleştirilen drone'un testi başarıyla...
Çin
, savaş alanlarında kullanılmak üzere 35 saat havada kalabilen insansız akıllı hava aracı Wing Loong I-D'yi tanıttı
Çin Havacılık Kurumu (AVIC) yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazar günü Çin'in batısındaki bir havaalanında ilk uçuş denemesi gerçekleştirilen drone'un testi başarıyla tamamladığı kaydedildi.
Yüzde yüz Çin yapımı olan ve akıllı silah kategorisinde kullanılabilecek olan Wing Loong I-D, yüksek güçlü motoru ve geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ile dikkat çekiyor.
Özellikle askeri keşif uçuşları için tasarlanan drone, 10 adet duyarlı havadan vuruş füzesi taşıyabiliyor.
400 kilogram taşıma kapasitesi olan insansız hava aracı, yakıt ikmali gerekmeden 35 saat boyunca uçabiliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Drone'un görüntüsü - Yağcı
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:39 Kaynak: DHA
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