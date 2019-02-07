Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çin, ABD Donanmasını Yakalamak İçin Atağa Geçti

Dha Dış - Çin, ABD Donanmasını Yakalamak İçin Atağa Geçti

1 saat önce

Çin, 2035 yılına kadar en az dört adet nükleer güçlü uçak gemisine sahip olmayı planlıyor.

Dha Dış - Çin, ABD Donanmasını Yakalamak İçin Atağa Geçti, System.String[]
Çin, 2035 yılına kadar en az dört adet nükleer güçlü uçak gemisine sahip olmayı planlıyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) ABD donanma teknolojisini yakalamak için, 2035 yılına kadar  en az adet nükleer güçlü uçak gemisi yapması bekleniyor.

South China Morning Post gazetesi, Çin askeri uzmanlarına dayanarak verdiği haberde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun uçak gemisi teknolojisinde dünya lideri olan ABD ordusuna yaklaşmak için uzun bir süredir farkı kapatmaya çalıştıklarını aktardı

Uzmanlar, tüm Çin yapımı uçak gemilerinin ABD'ninkine benzer şekilde elektromanyetik fırlatma özelliğine sahip olacağını söyledi. ABD'nin EMALS olarak bilinen elektromanyetik uçuş başlatma sistemi, diğer eski sistemlere göre çok daha hızlı uçak havalandırabilme özelliğine sahip.

Donanma uzmanı Wang Yunfei, gazeteye yaptığı açıklamada, Çin'in nükleer güçlü uçak gemilerinin EMALS'a benzer bir sistem ile 2035 yılına kadar Çin donanmasına katılmasını beklediklerini belirterek, ülkenin ABD ile aynı seviyeye gelinceye kadar gelişmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Yunfei, ordunun yenilenmesi için bütçede herhangi bir kesintiye gidilmeyeceğini de kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Halk Kurtuluş Ordusu'dan 2035 yılına kadar modernize olması ve 2050 yılına kadar dünyanın en iyi savaş gücüne sahip olmasını istemişti. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:05 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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