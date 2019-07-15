DHA DIŞ- Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın

Çin'de 100 yıllık tarihi Jianghan Oteli'nde yangın çıktı. Yangının söndürüldüğü, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Yangın, Hubei bölgesindeki Wuhan şehrinde bulunan ve 1910'lu yıllarda inşa edilmiş Jianghan Oteli'nde çıktı. Yerel medya, yangının kontrol altına alındığını, otelin çatısının ve en üst katının hasar gördüğünü duyurdu. Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangının farklı açılardan görüntüsü

-Yükselen dumanlar

- Çin