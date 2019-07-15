DHA DIŞ- Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın
2 saat önce
Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangınÇin, (DHA)- Çin'de 100 yıllık tarihi Jianghan Oteli'nde yangın çıktı.
DHA Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:49 Kaynak: DHA
DIŞ- Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın
Çin, (DHA)- Çin'de 100 yıllık tarihi Jianghan Oteli'nde yangın çıktı. Yangının söndürüldüğü, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.
Yangın, Hubei
bölgesindeki Wuhan
şehrinde bulunan ve 1910'lu yıllarda inşa edilmiş Jianghan Oteli'nde çıktı. Yerel medya, yangının kontrol altına alındığını, otelin çatısının ve en üst katının hasar gördüğünü duyurdu. Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
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