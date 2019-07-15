Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın
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DHA DIŞ- Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın

2 saat önce

Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangınÇin, (DHA)- Çin'de 100 yıllık tarihi Jianghan Oteli'nde yangın çıktı.

DHA DIŞ- Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın
Çin, (DHA)- Çin'de 100 yıllık tarihi Jianghan Oteli'nde yangın çıktı. Yangının söndürüldüğü, ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.
Yangın, Hubei bölgesindeki Wuhan şehrinde bulunan ve 1910'lu yıllarda inşa edilmiş Jianghan Oteli'nde çıktı. Yerel medya, yangının kontrol altına alındığını, otelin çatısının ve en üst katının hasar gördüğünü duyurdu. Yangında hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
DHA DIŞ- Çin'de 100 yıllık otelde büyük yangın
Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:49 Kaynak: DHA
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