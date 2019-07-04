Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
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DHA DIŞ - Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada

1 saat önce

– Çin'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.

DHA DIŞ - Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada, System.String[]
– Çin'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) açıklamasında Çin'in Sichuan eyaletinde yer alan Yibin şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel saat ile 10.17'de meydana gelen depremin 5 kişinin yaralandığı ve bazı yapılarda da maddi hasar oluştuğu belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:03 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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